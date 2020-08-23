«Мемориал» против «Мемориала»: переворот на рынке ритуальных услуг

Текст: Антонина Кябелева

17 августа в Арбитражном суде Карелии стартовал любопытный судебный процесс, который может во многом изменить ситуацию на рынке ритуальных услуг Петрозаводска. С иском в суд обратилось Петрозаводское муниципальное унитарное специализированное предприятие по вопросам похоронного дела (ПМУСП) «Мемориал».

Суть иска заключается в том, чтобы запретить ИП Кудиновой И. С. использовать коммерческое обозначение муниципального предприятия в части слова «Мемориал» и заменить вывеску на улице Дзержинского, 41, где расположено частное ритуальное агентство. В качестве компенсации муниципальное предприятие просит суд взыскать с индивидуального предпринимателя 5 миллионов рублей.

Представитель ИП Кудиновой И.С. сообщила суду, что ответчик с иском не согласен, и представила свои письменные возражения. Следующее заседание состоится в октябре. Но в данном случае принципиально даже не то, к какому выводу придет суд, а то, что муниципальное предприятие решилось выйти с подобным иском.

Для того чтобы понять, насколько революционными являются исковые требования муниципального предприятия, необходимо вспомнить то, как развивалась ситуация на рынке ритуальных услуг. В последние годы в карельской столице организацию похорон фактически подмяли под себя частные компании, связанные с депутатом Петросовета, бизнесменом Дмитрием Кузнецовым.

Долгое время в Петрозаводске не работал муниципальный траурный зал на улице Кирова, что также способствовало монополизации рынка ритуальных услуг. Фактически гражданам не оставили выбора, и они вынуждены были обращаться в частные агентства, владельцами которых являлись партнеры по бизнесу Дмитрий Кузнецов и питерские предприниматели Алексей Губин и Валерий Ларькин. Они же являлись совладельцами траурного зала на улице Вольная. Организация похорон постепенно превратилась в беспардонное выкачивание денег из карманов небогатых петрозаводчан.

Муниципальный траурный зал долгое время был закрыт

На протяжении шести десятилетий горожане привыкли, что муниципальное предприятие «Мемориал» расположено в центре Петрозаводска на улице Дзержинского, 41. До сих пор многие петрозаводчане, обращаясь в агентство ритуальных услуг на улице Дзержинского, не подозревают, что здесь последние десять лет расположена коммерческая структура. Устойчивому заблуждению граждан способствовала вывеска на здании, где центральным являлось слово «Мемориал». Мало кто подозревал, что муниципальное предприятие в конце 2010 года переехало сначала на улицу Фрунзе, а в 2018 году на улицу Анохина 45Б.

Переезду предшествовала продажа помещения, находящегося в муниципальной собственности.

Еще в 2010 году администрация Петрозаводска продала без аукциона помещение на улице Дзержинского, 41 Дмитрию Кузнецову.

Предварительно оно было тщательно отремонтировано. В общем, о лучшем подарке для организации похоронного бизнеса и мечтать было сложно: центр города, помещение со свежим ремонтом, «раскрученное», хорошо знакомое горожанам место, находящееся в непосредственной близости от ритуальных залов. На здании появилась вывеска – «Магазин «Мемориал» ООО «Стелла» Агентство ритуальных услуг». Позднее ее сменили на другую: «Магазин «Мемориал» ИП Кудинова И.С. Агентство ритуальных услуг». Только недавно, уже после того, как муниципальное предприятие направило иск в суд, вывеска со словом «Мемориал» исчезла со здания на Дзержинского, 41.

Кстати, Ирина Кудинова в прошлом трудилась в муниципальном предприятии «Мемориал» юрисконсультом. Именно она сопровождала сделку по продаже помещений на Дзержинского, 41 Дмитрию Кузнецову. Через несколько дней после завершения сделки Кудинова по собственному желанию уволилась из муниципального предприятия.

Чем увереннее чувствовали себя на рынке ритуальных услуг компании, связанные с Дмитрием Кузнецовым, тем незаметнее становилась роль муниципального предприятия. Складывалось такое впечатление, что его сознательно хотят низвести до незаметного подразделения, полностью подконтрольного частному бизнесу.

Несколько лет назад, проводя журналистское расследование, я лично смогла убедиться в том, что Кузнецов не церемонится с сотрудниками муниципального предприятия. В здании на Дзержинского, 41 раньше находился диспетчер муниципального предприятия «Мемориал», у которого теоретически можно было напрямую заказать место под захоронение, доставку гроба на кладбище и копку могил. Правда, реально обойти находящихся в помещении посредников в лице представителей частных ритуальных услуг было почти непреодолимой задачей. К диспетчеру людей отправляли уже после того, как они заказывали весь набор ритуальных услуг у частного агентства. Тогда мне не дали даже поговорить с диспетчером. Депутат Кузнецов так «шикнул» на работника муниципального предприятия, что она, изменившись в лице, куда-то убежала, предварительно заперев выделенную ей каморку, где занималась приемом заявок от граждан.

С огромным трудом благодаря вмешательству бывшего прокурора Петрозаводска Елены Аскеровой в 2017 году удалось возобновить работу муниципального траурного зала. Но долгое время траурный зал на улице Кирова практически пустовал. В первое время там висело объявление, направляющее граждан по знакомому адресу на Дзержинского, 41, где родственники усопших попадали прямиком к сотрудникам частного агентства. Да и расценки в муниципальном траурном зале изначально словно специально были установлены такие, что многие разворачивались и заказывали прощание в траурном зале на улице Вольная.

Несмотря на то, что последние десять лет на улице Дзержинского, 41 располагается частное ритуальное агентство, петрозаводчане до сих путают частный «Мемориал» с муниципальным. В мае 2020 года петрозаводчанка с возмущением рассказала в социальных сетях историю о том, что не смогла на безвозмездной основе получить в муниципальном предприятии на Дзержинского, 41 катафалк и услуги по погребению. Женщина была уверена, что общественное кладбище «Вилговское» принадлежит организации, расположенной по адресу Дзержинского, 41, где ей навязали дополнительные платные услуги. Только после официальных разъяснений от руководства муниципального предприятия она поняла, что попала в частное ритуальное агентство, где ее, мягко говоря, ввели в заблуждение.

По словам исполняющего обязанности директора ПМУСП «Мемориал», депутата Петросовета Дмитрия Данильева, это далеко не единичный случай.

- Большинство петрозаводчан до сих пор уверено, что муниципальное предприятие «Мемориал» находится на Дзержинского, 41. Они догадываются, что побывали в частной компании, уже после того как оплатили услуги, вернулись домой и разглядели чек. До недавних пор у муниципального предприятия не было даже нормальной вывески. Оно существовало в режиме полузасекреченной организации. Я повесил большие светящиеся вывески, чтобы люди понимали, где находится муниципальное предприятие. Мы активно продвигаем ПМУСП «Мемориал» в интернете, через социальные сети.

Но мы постоянно сталкиваемся с тем, что граждан пытаются запутать и сделать так, чтобы они к нам не попали. Доходит до того, что прямо в морге родственников умершего уверяют, что не нужно идти на Анохина, дескать, там расположена бухгалтерия, а следует обращаться в «Мемориал» на Дзержинского, 41. Если человек пытается найти «Мемориал» через поисковые системы в интернете, то всплывают две точки – на Анохина и на Дзержинского. Люди не понимают, что речь идет не только о разных компаниях, но и формах собственности, и идут туда, где ближе – на Дзержинского.

Мало того, раньше на карте в «Яндексе» в контактах муниципального «Мемориала» были указаны телефоны и сайт частного «Мемориала», - рассказал он.

В этом году муниципальному предприятию удалось возобновить полный комплекс ритуальных услуг.

- Сегодня муниципальное предприятие «Мемориал» способно полностью организовать церемонию погребения. Мы предоставляем муниципальный траурный зал, у нас можно заказать гроб, венки, катафалк, памятник, благоустройство могилы. Именно муниципальное предприятие предоставляет услуги по погребению на кладбище Вилга в рамках так называемого гарантированного перечня, то есть на безвозмездной основе. Для небогатых граждан скромные, но достойные похороны с дополнительными услугами, которые не входят в гарантированный перечень, обойдутся в сумму от 8 тысяч рублей. Я глубоко убежден, что достойные похороны не должны находится в прямой зависимости от материального положения родственников. Раньше по гарантированному перечную хоронили в основном рядом с местом захоронения биоотходов, а возможность прощания с умершими отсутствовала. Сегодня родственники усопшего, у которых нет средств на пышные похороны, могут сами выбрать место на кладбище, в том числе и там, где расположены дорогие памятники, и установить там достойный памятный знак за счет отсутствия переплаты при погребении, - рассказал Дмитрий Данильев.

По его словам, главная цель обращения в Арбитражный суд Карелии – прекратить практику, когда частные ритуальные агентства, прикрываясь раскрученным названием муниципального предприятия, пользуются неосведомленностью граждан, заставляя их платить, что называется, «по полной».