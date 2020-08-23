Продолжается благоустройство Онежской набережной к 100-летию Карелии

В рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Карелии в Петрозаводске ведется активное благоустройство Онежской набережной. Работы идут более чем на 30 участках, самый сложный из них – площадка в створе проспекта Ленина.

Здесь в технике треугольного мощения укладывают плитку трех видов из натурального камня. Новое покрытие очень прочное, что позволит, как и прежде, проводить на этом месте городские массовые мероприятия с монтажом сцены.

В соответствии с муниципальным контрактом объект необходимо сдать к концу августа, но подрядчик не успевает выполнить все работы в срок, объясняя это большим объемом, сложной укладкой брусчатки.

В ходе выездного совещания подрядчику указано на необходимость исполнения контракта качественно и в срок – в конкурсной документации были отражены материалы, техника укладки и прикреплен рисунок. За срыв сроков сдачи объекта предусмотрены штрафные санкции.

Напомним, в этом году запланировано восстановление декоративного участка верхней части Онежской набережной от эспланады до пешеходного тротуара, обновление каменной облицовки Ротонды, замена покрытия входной зоны во Дворец торжественных церемоний. Также рабочие частично устранят провалы в теле набережной, благоустроят дорожки и подход к галерее современного искусства.

Ирина Мирошник отметила, что текущими работами реконструкция набережной не ограничится:

- Необходимо будет продолжение работ и полноценная реконструкция набережной в части акватории, которую в силу своего характера Онежское озеро постоянно повреждает. Здесь мы будем заказывать серьезные проекты и это более длительная перспектива двух-трех лет. Думаю, что по завершению набережная будет полностью оформлена.