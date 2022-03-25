Медпомощь станет доступнее жителям Карелии благодаря медицинским чатам

В Министерстве здравоохранения Карелии в марте 2022 года заработали медицинские чаты в мессенджере «Телеграм». Они созданы в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль». Главная задача проекта – повышение качества и доступности медицинской помощи для населения, сообщает управления регионом (ЦУР).



Через медчаты жители республики могут задать вопросы, касающиеся медобслуживания – запись к врачу, проблемы с вызовом врача на дом, очереди в поликлиниках, запись на обследование и тестирование, ответы и разъяснения нормативных документов и другое – а представитель медорганизации даст ответ в течение двух часов. В чатах нельзя получить ответы на следующие вопросы: постановка диагноза, назначение терапии, стоимость лекарственных препаратов и платных услуг, работа скорой помощи, информация о госпитализации.



Актуальность этого проекта очевидна: онлайн-взаимодействие с гражданами в наше время помогает оперативно реагировать на их проблемы, а медорганизации и пациентов сблизить друг с другом,



– отметил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.



Созданы два чата: для жителей Петрозаводска и районов республики. Работают они с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу включительно. Информация о чатах размещена на сайтах Министерства здравоохранения Республики Карелия и медорганизаций.



«Здравчаты» охватывают все города и населенные пункты в Карелии. В каждом присутствуют организаторы здравоохранения (главные врачи и их заместители, заведующие структурными подразделениями), активные жители республики (участники 18+), модераторы и волонтеры.

Добавим, пилотный проект был запущен в 2018 году в Московской области. За этот период в медчатах рассмотрено более 100 000 обращений. Федеральный проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Общественной палаты и Министерства здравоохранения Российской Федерации.