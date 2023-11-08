Медик объяснил опасность установки нескольких будильников

Привычка устанавливать на утро несколько будильников через определенный промежуток времени может быть опасна для здоровья. Об этом рассказал профессор психиатрии из США Матиас Баснер. Слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Медик отметил, что непрерывность сна до самого пробуждения является важнейшим условием для восстановления организма. Он посоветовал установить один будильник и вставать сразу же после сигнала.

«Те полчаса, которые вы дремлете после первого сигнала будильника, принесут меньше пользы, чем если бы вы спали, не просыпаясь», - заявил Баснер.

После окончательного пробуждения после нескольких выключенных будильников люди могут чувствовать себя уставшими и разбитыми, причем это ощущение может сохраняться в течение всего дня. Это происходит, если прервать быструю фазу сна, в которую мозг погружается перед пробуждением, объяснил специалист. // Фото: unsplash.com / Davidcohen