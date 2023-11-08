В США презентовали книгу-альбом «Русская свадьба Заонежья»

Американцы узнали о русской свадьбе. В Нью-Йорке презентовали книгу-альбом «Русская свадьба Заонежья» (12+) и показали фильм. Об этом сообщили в музее «Кижи».

Презентация собрала глав и сотрудников иностранных дипмиссий, представителей секретариата ООН, научных кругов и общественных организаций.

«Книга вызвала успех среди журналистов и гостей. В связи с чем Постпредство РФ при ООН уже предложило вставить в план презентаций новые проекты о свадебных традициях народов нашей страны», - говорится в VK-паблике музея. // фото unsplash.com/ sandy millar