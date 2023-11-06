Полярное сияние могли наблюдать даже в Турции

Жители многих стран Европы и даже Турции минувшей ночью могли наблюдать полярные сияния. Об этом сообщает РИА Новости.

Редчайшее для южных широт природное явление видели жители городов Ван и Орду. Полярное сияние окрасило небо над Турцией красным и зеленым цветом.

Напомним, в воскресенье на Землю неожиданно обрушилась сильная магнитная буря. Ученые совершили ошибку в расчетах и не смогли правильно предсказать мощность явления. // Фото: unsplash.com / Daniel Mirlea