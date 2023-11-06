06 ноября 2023, 12:49
Мир

Полярное сияние могли наблюдать даже в Турции

Жители южных стран стали свидетелями необычного природного явления

Жители многих стран Европы и даже Турции минувшей ночью могли наблюдать полярные сияния. Об этом сообщает РИА Новости.

Редчайшее для южных широт природное явление видели жители городов Ван и Орду. Полярное сияние окрасило небо над Турцией красным и зеленым цветом.

Напомним, в воскресенье на Землю неожиданно обрушилась сильная магнитная буря. Ученые совершили ошибку в расчетах и не смогли правильно предсказать мощность явления. // Фото: unsplash.com / Daniel Mirlea

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Метки: 
полярное сияние
Турция
магнитная буря
Солнце
природное явление