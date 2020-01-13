Медик назвал симптомы, указывающие на проблемы с поджелудочной железой

В последние годы наблюдается рост заболеваний, связанных с функционированием поджелудочной железы. Такие данные приводят немецкие медики. В результате все чаще диагностируются, в том числе у людей среднего возраста, диабет, панкреатит и рак поджелудочной железы, сообщает «Российская газета».

По словам директора онкологического центра в клинике Рехтс-дер-Изар в Мюнхене Ханы Алгюль, легче всего распознается диабет. Если человек часто ощущает жажду, его мучает мочеиспускание и есть нарушения зрения, то надо исключить риски с помощью простого анализа крови.

Обнаружить панкреатит и рак поджелудочной железы - недуги имеют похожие симптомы - сложнее. Организм может сигнализировать о заболеваниях болями в спине, животе. Кроме того, зачастую у пациентов отмечается пожелтение кожи и потеря веса.

Специалисты связывают развитие недугов с генетической предрасположенностью, курением, злоупотреблением алкоголем, избыточным весом, плохим питанием и малоподвижным образом жизни.