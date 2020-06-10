Медиа-центр «Vыход» в Петрозаводске возобновляет работу

11 июня открывает свои для посетителей медиа-центр «Vыход», сообщает пресс-служба культурного центра.

Однако для посетителей вводится ряд ограничений, связанных с пандемией.

– посещение допустимо для индивидуальных посетителей и групп до 10 человек с проведением экскурсий (по предварительной заявке);

– одномоментно экспозицию в медиа-центре могут осматривать не более 4-х человек;

– доступ посетителей в экспозицию осуществляется только в средствах индивидуальной защиты – масках, на входе также можно обработать руки дезинфицирующим средством;

– безналичный расчет в кассе предпочтительнее расчета наличными.

В первый же день работы посетителей ждет открытие персональной выставки Георгия Иванова «Карелия. Акварель».



«Выставка посвящена 75-летию художника и 100-летию Республики Карелия. Около 30 акварельных работ заслуженного художника России представлены в экспозиции, большая часть из них создана в последнее десятилетие», - сообщают организаторы.

Выставка открыта для посещения в течение всего лета, с 10.00 – 19.00, кроме понедельника.