Мечтающих работать в Финляндии жителей Карелии предупредили об обмане

Жителям Карелии посоветовали быть осторожными и не попадаться на уловки аферистов. Земляков предупредил об этом пользователь в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» ВКонтакте.

Он написал, что в местных соцсетях много объявлений, в которых приглашают работать в Финляндии почтальонами. Обещают бесплатно предоставить жилье в финских городах.

Причем все комментарии к подобным объявлениям отключены, так как они платные.

- Народ, это развод! Вы переводите деньги за оформление бумаг и ждете отрицательного решения, - поделился опытом автор поста. - Шустрые «предприниматели» состояния делают на таких аферах.

Номер телефона и мессенджера в таких предложениях о работе указывают финский. Но в Финляндии карточку можно приобрести в каждом киоске без документов.