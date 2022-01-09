Полицейские с лопатами помогли автомобилисту в глухом лесу

Автомобилист из Петрозаводска был приятно удивлен, когда ему помогли неравнодушные полицейские. Он рассказал в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте, что благодарен гаишникам.

По словам жителя карельской столицы, его автомобиль застрял в снегу в поселке Деревянное. Сначала помочь водителю пытался один экипаж ГИБДД, но когда сделать этого не получилось, полицейские не бросили автомобилиста.