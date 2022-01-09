09 января 2022, 12:27
Полицейские с лопатами помогли автомобилисту в глухом лесу
Житель Петрозаводска поблагодарил сотрудников ДПС, которые выкопали его машину
Автомобилист из Петрозаводска был приятно удивлен, когда ему помогли неравнодушные полицейские. Он рассказал в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте, что благодарен гаишникам.
По словам жителя карельской столицы, его автомобиль застрял в снегу в поселке Деревянное. Сначала помочь водителю пытался один экипаж ГИБДД, но когда сделать этого не получилось, полицейские не бросили автомобилиста.
- Засел сильно, но сотрудники вызвали другой наряд, приехала белая «Шкода», которая остановила меня за тонировку летом. Привезли лопаты, помогли откопать, и как бы я не предлагал взятку за помощь, кроме спасибо ничего больше не взяли. Дело было в глухой части леса, дорога вроде позволяла, но... – рассказал петрозаводчанин. // Фото: источник