Банда рыжих котов в Медвежьегорском районе отбирает улов у рыбаков

О стае дерзких рыжих котов, живущих в деревне Кондобережской в Медвежьегорском районе, рассказали местные жители. Они разместили их фото в группе «Сегежа слушает» ВКонтакте.

Автор снимков пишет, что стая огненно-рыжих котов очень полюбила местных рыбаков. Хвостатые отнимают их улов и радуются. Хотя, разумеется, котиков с удовольствием подкармливают.

- На самом деле кошачья стая состоит из пяти четвероногих, главный у них кот Васька. Кошачья семья – не домашние мальчики и девочки, а самые настоящие уличные охотники, - рассказал рыбак Сергей.

Коты живут у пенсионера Александра под домом. Он подкармливает их пойманной рыбой.

За неделю кошачья семья только у него съедает целое ведро рыбы. Котиков кормит также автор снимков Сергей и другие рыбаки.