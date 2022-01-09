Банда рыжих котов в Медвежьегорском районе отбирает улов у рыбаков
О стае дерзких рыжих котов, живущих в деревне Кондобережской в Медвежьегорском районе, рассказали местные жители. Они разместили их фото в группе «Сегежа слушает» ВКонтакте.
Автор снимков пишет, что стая огненно-рыжих котов очень полюбила местных рыбаков. Хвостатые отнимают их улов и радуются. Хотя, разумеется, котиков с удовольствием подкармливают.
- На самом деле кошачья стая состоит из пяти четвероногих, главный у них кот Васька. Кошачья семья – не домашние мальчики и девочки, а самые настоящие уличные охотники, - рассказал рыбак Сергей.
Коты живут у пенсионера Александра под домом. Он подкармливает их пойманной рыбой.
За неделю кошачья семья только у него съедает целое ведро рыбы. Котиков кормит также автор снимков Сергей и другие рыбаки.
- В общем, товарищи не голодают и ведут себя довольно нагло. Оно и понятно – деревенские и дерзкие, - сказано в сообщении. // Фото: источник