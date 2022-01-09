Больше двух суток поселок в Карелии остается без воды

В поселке Ласанен в Карелии нет воды уже больше двух суток. Об этом жители написали в сообществе «Лахденпохья навсегда» ВКонтакте.

Они пояснили, что воды нет при морозе более 22 градусов, причем родники тоже иссякли, а власти бездействуют.

Чиновники, по словам людей, не организовали подвоз воды. Так что свой населенный пункт жители называют «блокадным».

- Ситуация до понедельника не поменяется, - написали в ответ возмущенным людям. - Все ресурсы исчерпаны, нужны запчасти, которые ранее понедельника не купить. Поломка серьезная. Техники работали на выходных, но... с голыми руками даже волшебники не на все способны. О ситуации все ответственные лица в курсе, с вечера 6-го января ищут варианты решения проблемы. // Фото: источник