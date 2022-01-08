По улицам Петрозаводска в Рождество гуляла лиса

Вечером 7 января на улицах Петрозаводска заметили лису. Видео очевидцы разместили в группе «Весь Петрозаводск/Каралия» ВКонтакте.

В кадре видно, как рыжая пушистая красавица довольно спокойно идет по улице. Опубликовавшие ролик горожане написали, что это происходит на Ленинградской улице вечером в пятницу.

Лиса передвигается по пустому заснеженному тротуару и оглядывается вокруг.

В комментариях предположили, что она пришла в город в поисках пищи. Вероятно, зверь ловит расплодившихся в Петрозаводске крыс. // Фото, видео: источник