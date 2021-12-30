Костомукшанин обозвал знакомую в комментарии в соцсети и попал под суд

Житель Костомукши неосторожно высказался в адрес своей знакомой в соцсети ВКонтакте. Она пожаловалась в полицию, в результате обидчика наказали, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент произошел в ноябре этого года. Во ВКонтакте обсуждали работу служб такси в Костомукше. В процессе дискуссии 39-летний местный житель разместил адресованный знакомой комментарий, содержащий оскорбления и ненормативную лексику.

Она потребовала от полицейских привлечь его к ответственности, материалы проверки передали в прокуратуру. Прокурор возбудил дело об административном правонарушении.

Мировой суд наказал мужчину за совершенное публично в интернете оскорбление. Он должен заплатить штраф в сумме пяти тысяч рублей. Постановление суда в законную силу пока не вступило. // Фото: advogadoaguilar/Pixabay.com