Над входом в поликлинику на Ригачина опасно навис металлический лист

Над входом в здание городской поликлиники на улице Ригачина опасно раскачивается железный лист. Как пишут петрозаводчане в соцсети, за две недели с листом на крыше медучреждения ничего не сделали. В этом здании расположено педиатрическое отделение.

Петрозаводчане сняли на видео опасный предмет. Запись опубликовало сообщество «Подслушано в Птз».

«Ригачина, 34, прямо над входом в детскую поликлинику качается 2 метра железа. Заявка оставлена, никто за 2 недели так и не починил. До первой беды», - написал автор поста. (фото vk.com)