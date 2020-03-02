Маткапитал будет назначаться российским семьям автоматически

С 15 апреля маткапитал будет назначаться российским семьям в так называемом проактивном режиме на основе баз ЗАГСа. Писать заявление больше не придется, передает ТАСС.

Поскольку закон подписан и распространяется на все семьи, в которых родились первые и вторые дети с 1 января, граждане могут обратиться за материнским капиталом до 15 апреля, пояснил глава Пенсионного фонда России Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

В той редакции, в которой закон вчера подписан, с 15 апреля мы должны как ПФР в проактивном режиме формировать право на материнский семейный капитал, то есть фактически это без заявления на основании данных государственной системы ЗАГС - такая подготовительная работа сейчас идет,

- сказал он.

«Но это не значит, что мы будем 15 апреля дожидаться: право на получение маткапитала наступило с 1 января, поэтому при их обращении до 15 апреля, когда заработает проактивный режим, конечно, мы уже будем действовать по законодательству, исходя из средств, которые у нас предусмотрены», - добавил он.