Маршрутка сбила школьника на Кукковке

Сегодня утром на Лыжной в Петрозаводске подросток попал под автобус, сообщили в Госавтоинспекции.

Инцидент произошел, когда маршрутка совершала левый поворот со стороны Старой Кукковки. В это время 15-летний юноша переходил проезжую часть.

Несовершеннолетнему помощь оказали медики. Момент автонаезда попал в объектив камеры наблюдения CityLink.

В Госавтоинспекции столицы Карелии привели статистику по авариям с детьми. С начала года на улицах города случилось 17 происшествий с участием детей, 12 несовершеннолетних получили травмы при переходе дороги. // фото скриншот