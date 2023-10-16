Вор в Карелии унес золотую цепочку и оставил крест – его мечта сбылась

Жительница поселка в Прионежском районе обнаружила, что из квартиры пропала золотая цепочка стоимостью больше 10 тысяч рублей. При этом крестик остался на месте, сообщили в МВД Карелии.

Под подозрение попал 37-летний бывший друг женщины. Раньше они жили вместе, а теперь мужчина поселился в соседней квартире. Оказалось, ему очень хотелось выпить, и деньги на спиртное житель Прионежья решил добыть в знакомой квартире.

Хозяйка была в тот момент отъезде, незваный гость пролез в ее квартиру через окно. Оно плохо закрывалось, мужчина это помнил. Он забрал лежавшую на тумбочке цепочку, перед этим сняв с нее крестик. Заодно нашел две бутылки спиртного, поэтому мечта опохмелиться сбылась.

После этого злоумышленник собирался отнести ювелирное изделие в ломбард, но потерял. Возбуждено уголовное дело о краже. // фото: «Петрозаводск говорит»