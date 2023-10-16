16 октября 2023, 10:40
Этой ночью с огнем в Беломорском районе боролись две пожарные части
Частный дом вспыхнул в Сосновце, соседние здания едва удалось спасти
Ночью 16 октября в поселке Сосновец вспыхнул пожар. Загорелся нежилой частный дом, сообщили в группе ОПС по Беломорскому району ВКонтакте.
К месту ЧП прибыли отряды пожарных частей № 61 по охране Беломорска и № 62 по охране поселка Летнереченский. Здание на улице Антикайнена уже было полностью охвачено огнем, пожарные увидели сильное задымление. Также существовала угроза соседним строениям.
Огнеборцы остановили распространение пламени на близлежащие постройки и локализовали очаг пожара. В результате были спасены находящиеся рядом жилой частный дом и хозяйственные постройки.
Горящее здание сильно повреждено по всей площади, но пострадавших нет. // фото: ОПС по Беломорскому району /ВКонтакте