Этой ночью с огнем в Беломорском районе боролись две пожарные части

Ночью 16 октября в поселке Сосновец вспыхнул пожар. Загорелся нежилой частный дом, сообщили в группе ОПС по Беломорскому району ВКонтакте.

К месту ЧП прибыли отряды пожарных частей № 61 по охране Беломорска и № 62 по охране поселка Летнереченский. Здание на улице Антикайнена уже было полностью охвачено огнем, пожарные увидели сильное задымление. Также существовала угроза соседним строениям.

Огнеборцы остановили распространение пламени на близлежащие постройки и локализовали очаг пожара. В результате были спасены находящиеся рядом жилой частный дом и хозяйственные постройки.

Горящее здание сильно повреждено по всей площади, но пострадавших нет. // фото: ОПС по Беломорскому району /ВКонтакте