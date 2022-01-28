Маленький ребенок сбит автомобилем в Петрозаводске

Утром 27 января в Петрозаводске на улице Торнева произошло ДТП с участием юного пешехода. Об этом сообщает пресс-служба городского отделения ГИБДД.

Инцидент случился в 11:25. По данным ведомства, 35-летний водитель автомобиля «Рено» сбил пятилетнего ребенка, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, не убедившись в собственной безопасности.

В результате аварии несовершеннолетний получил травмы, ему было назначено амбулаторное лечение. Водителю «Рено» медики также оказали помощь на месте происшествия. Фото источника