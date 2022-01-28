Травматолог напал на пациентку в больнице и причинил новые травмы

Молодая жительница Екатеринбурга обратилась в травматологическое отделение больницы № 36, чтобы закрыть больничный. Но на нее напал врач-травматолог, пишет E1.

Девушка рассказала изданию, что ей неправильно указали дату в больничном листе, ее нужно было изменить. Она пришла к врачу, который ее вел, но та уже заканчивала работать и отправила пациентку к коллеге.

Девушка попросила закрыть ей больничный другого специалиста. Но все закончилось неожиданно и печально. Начался конфликт, пациентка хотела снять его на видео.

- Охранник и врач начали приближаться. Травматолог выхватывал мой телефон, а потом очень сильно толкнул двумя руками в грудь, я от удара отлетела на металлические стулья, - рассказала она.

При падении девушка ударилась головой и копчиком, из руки пошла кровь.

В больнице журналистам заявили, что пострадавшая к руководству не обращалась. ей порекомендовали написать официальную жалобу и обещали провести проверку. // Фото: stv24.tv