«Скорая» с пациенткой без сознания застряла в снегу в Петрозаводске

Вчера днем в 15 часов 23 минуты на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи.

Автомобиль скорой помощи застрял в снегу возле торгового центра «ЦУМ» на проспекте Ленина.

Прибывшие к месту вызова пожарные в непростых условиях (все вокруг было заставлено машинами) начали проводить работы по буксировке автомобиля скорой.

Вместо того, чтобы помочь, толпа зевак, стала снимать все происходящее на телефоны. А ведь хватило бы всего четырех мужчин, чтобы вытолкать автомобиль скорой.

После того, как автомобиль был вывезен на проезжую часть, пожарные помогли врачам скорой помощи донести до машины пострадавшую женщину, которая потеряла сознание на территории торгового центра. // Фото: samaraonline24.ru