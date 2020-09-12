Маленьких петрозаводчан научат управлять парусами

Школа яхтенного рулевого «Брамсельный ветер» при клубе любителей водного туризма в Петрозаводске объявила набор новичков. Теоретическое обучение будет проходить по программе «Основы парусного спорта».

В группу приглашают детей в возрасте от 9 до 13 лет. Занятия будет вести тренер парусной школы Лада Кузьмина, сообщает паблик «Детско-юношеском центре». Планируется набрать две группы по 15 человек в каждой. Уроки будут проходить дважды в неделю по два часа в Детско-юношеском центре.

Программа включает занятия в лекционной форме и тренировки по ОФП. Теоретический цикл состоит из разделов по устройству и управлению парусной яхтой, истории развития паруса, навигации и метеорологии, судовым работам.

Форма заявления и контакты тренера - здесь.

Фото: vk.com