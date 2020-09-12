12 сентября 2020, 15:46
Спорт

Маленьких петрозаводчан научат управлять парусами

Детей 9-13 лет приглашают на занятия по основам парусного спорта

Школа яхтенного рулевого «Брамсельный ветер» при клубе любителей водного туризма в Петрозаводске объявила набор новичков. Теоретическое обучение будет проходить по программе «Основы парусного спорта».

В группу приглашают детей в возрасте от 9 до 13 лет. Занятия будет вести тренер парусной школы Лада Кузьмина, сообщает паблик «Детско-юношеском центре». Планируется набрать две группы по 15 человек в каждой. Уроки будут проходить дважды в неделю по два часа в Детско-юношеском центре.

Программа включает занятия в лекционной форме и тренировки по ОФП. Теоретический цикл состоит из разделов по устройству и управлению парусной яхтой, истории развития паруса, навигации и метеорологии, судовым работам.

Форма заявления и контакты тренера  - здесь.

Фото: vk.com

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