Новую спортивную площадку открыли под Петрозаводском

В рамках нацпроекта «Демография» в селе Деревянное Прионежского района сегодня открылась новая уличная спортивная площадка. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Первыми новую площадку опробовали школьники - для них был проведен специальный открытый урок. Все установленные снаряды имеют необходимые сертификаты. Некоторые из них произведены в Карелии.

На новом спортивном объекте местные жители смогут проводить силовые тренировки, заниматься общей физической подготовкой, а также готовиться к сдаче норм ГТО.

Ранее подобные объекты были установлены в Питкяранте, Кондопоге, Калевале, Медвежьегорске, Олонце, Суоярви и в поселке городского типа Пяозерский.