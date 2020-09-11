Петрозаводчанка завоевала серебро на соревнованиях по легкой атлетике

Карельская спортсмена Ксения Яковлела завоевала серебро на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в Челябинске. Там проходят чемпионат и первенство России среди юниоров до 23 лет по легкой атлетике.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №3 Ксения Яковлева с результатом 5157 очков завоевала серебряную медаль в семиборье, сообщает министерство спорта Карелии.

В первенстве Владислав Босоногов и Александра Аксентьева стали пятыми в толкании ядра. На чемпионате Александра Евстюнина остановилась в шаге от пьедестала в прыжках в длину с результатом 6 м. 24 см. Андрей Лукин занял пятую строчку в турнирной таблице в беге на 200 метров.

Напомним, в первый соревновательный день карельская спортсменка Дарья Шишкина стала бронзовым призером на первенстве России среди юниоров.

Фото: пресс-служба правительства РК и Минспорта РК