Карельские спортсмены победили на турнире по историческому фехтованию

Клуб «Танненберг» из Кондопоги принял участие в турнире по историческому фехтованию, который в рамках Дня города, организовали куряне, сообщает на своей странице в соцсети член клуба Александр Петрик.

Считается, что Курску в этом году исполнилось 988 лет. В турнире приняли участие спортсмены из Москвы, Курска, Кондопоги, Кеми.

Карельские спортсмены выступили очень достойно. По результатам боев они привезли пять золотых медалей, три серебряные и одну «бронзу». Кроме того Александр Бобко завоевал особый приз соревнований – Кубок мэра.

Это был первый стальной турнир после карантина для нас, который дал возможность оценить свои силы, осознать ошибки и запланировать пути работы,

– пишет на своей странице в соцсети Александр Петрик, сам завоевавший в Курске три «золота».

Отдельно, стоит отметить, что в день турнира было очень жарко и карельским спортсменам было нелегко, но это никак не повлияло на итоговый результат.

На фото наши бойцы в красном. Герб «Танненберга» – белоголовый орел с белыми опущенными крыльями, он хорошо виден на щитах и одежде.