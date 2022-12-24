24 декабря 2022, 15:39
Мальчик пошел выносить мусор и нашел во дворе вскрытый гроб
Цинковый гроб с данными покойного обнаружили на контейнерной площадке в Челябинске
Рядом с расположенными во дворе жилого дома в Челябинске мусорными контейнерами обнаружили вскрытый цинковый гроб. Его нашел 12-летний мальчик, который выбрасывал отходы, передает 74.RU.
Инцидент произошел вечером 23 декабря, по данным издания, гроб лежит на мусорке до сих пор. На крышке написаны данные покойного и город – Челябинск.
Мальчик рассказал родителям о случившемся, они сначала не поверили, но потом сами убедились в правдивости его слов.
Рядом нет ритуальных служб, взрослые предположили, что гроб кто-то принес из морга, который расположен примерно в квартале от их дома. // фото: Depositphotos.com