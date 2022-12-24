Как минимум 20 человек погибли при пожаре в частном доме престарелых

Расположенный в частном доме приют для бездомных и престарелых сгорел в ночь на субботу в Кемерово. К данному моменту известно уже о 20 погибших, пишет «Газета».

Еще шестеро постояльцев пострадали, четверых отправили по домам лечиться. Согласно предварительным данным, дом престарелых, он же приют для бездомных, не был зарегистрирован.

Больше всего постояльцев погибло на втором этаже. Некоторые тела нашли в двух или трех метрах от выхода. По предварительной версии, причиной пожара могла быть неправильная эксплуатация печки.

Владельцем приюта был пастор евангельской христианской церкви Андрей Смирнов, передает РЕН ТВ. Он арендовал дом для нелегального приюта у местной жительницы. // фото: скриншот видео СУ СКР по региону