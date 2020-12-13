13 декабря 2020, 12:38
Магазинный воришка попал на камеру
Полиция просит откликнуться всех, кто узнал вора
Очередной магазинный воришка в Петрозаводске был запечатлен камерой видеонаблюдения. Соответствующее видео публикует МВД Карелии.
Сотрудниками уголовного розыска УМВД по Петрозаводску по подозрению в совершении кражи из сетевого магазина разыскивается молодой человек, запечатленный камерой видеонаблюдения.
Всех, обладающих информацией о разыскиваемом, просят сообщать значимые сведения по номерам телефонов: 8911-426-8177, 8911-050-9802 или 02. Конфиденциальность гарантируется.