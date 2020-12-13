13 декабря 2020, 12:02
Нетрезвых водителей отловили в Олонецком районе
Нарушителям грозит лишение прав и крупный штраф
В Олонецком районе инспекторы ДПС отстранили от управления автотранспортом двух пьяных водителей, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
В поселке Юргелицы водитель 1961 года рождения не согласился с показаниями алкотестера. Однако проведенное медицинское освидетельствование подтвердило его состояние - пьян.
В поселке Тукса 64-летний водитель также управлял автомобилем в состоянии опьянения, автоинспекторы пресекли нарушение.
Мужчинам грозит лишение водительских прав и штраф 30000 рублей. // Фото: ГИБДД Карелии.