Нетрезвых водителей отловили в Олонецком районе

В Олонецком районе инспекторы ДПС отстранили от управления автотранспортом двух пьяных водителей, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

В поселке Юргелицы водитель 1961 года рождения не согласился с показаниями алкотестера. Однако проведенное медицинское освидетельствование подтвердило его состояние - пьян.

В поселке Тукса 64-летний водитель также управлял автомобилем в состоянии опьянения, автоинспекторы пресекли нарушение.

Мужчинам грозит лишение водительских прав и штраф 30000 рублей. // Фото: ГИБДД Карелии.