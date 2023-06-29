Лыжероллерную трассу на «Кургане» реконструируют

В летний период тренировки карельских лыжников, биатлонистов, ориентировщиков и всех любителей лыжного спорта проходят на лыжероллерных трассах.

В настоящее время протяженность трассы на республиканском спортивном комплексе «Курган» в Петрозаводске составляет 2,5 км. Есть и петля «старой» лыжероллерки, которая много лет не используется. На ее реконструкцию из бюджета Карелии выделено финансирование.

Уже этим летом на участке в 1,5 км уложат новый асфальт, отсыпят обочины, а также увеличат ширину трассы до 4 метров. Будут отремонтированы и проблемные участки нынешней трассы, асфальтовое покрытие которой пострадало после зимнего сезона.

В итоге лыжероллерный круг будет увеличен до 4 км.

Мы давно ждали реконструкции лыжероллерной трассы, приходилось даже сокращать дистанции на соревнованиях из-за плохого покрытия. После ремонта мы сможем более качественно и безопасно проводить тренировки с ребятами, наши соревнования выйдут на другой уровень. Большое спасибо Правительству Карелии за поддержку лыжного спорта в регионе,

– отметил главный тренер сборной команды по лыжным гонкам Республики Карелия Виталий Лужанский.