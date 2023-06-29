29 июня 2023, 14:28
Манеж в цветах российского флага откроется в Петрозаводске осенью
В новом спортивном объекте рассчитывают проводить крупные соревнования
Легкоатлетический манеж ПетрГУ откроют в Петрозаводске в сентябре.
Заниматься в спортивном центре можно практически всеми видами легкой атлетики. В правительстве региона подчеркивают, что подобный объект на Северо-Западе есть только в Мурманске.
В манеже рассчитывают проводить всероссийские и международные соревнования.
Еще один спортивный объект начали строить в центре столицы Карелии. Это вторая очередь «Луми». // фото из официальных источников