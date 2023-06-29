29 июня 2023, 14:28
Спорт

Манеж в цветах российского флага откроется в Петрозаводске осенью

В новом спортивном объекте рассчитывают проводить крупные соревнования

Легкоатлетический манеж ПетрГУ откроют в Петрозаводске в сентябре.

Заниматься в спортивном центре можно практически всеми видами легкой атлетики. В правительстве региона подчеркивают, что подобный объект на Северо-Западе есть только в Мурманске.

В манеже рассчитывают проводить всероссийские и международные соревнования.

Еще один спортивный объект начали строить в центре столицы Карелии. Это вторая очередь «Луми». // фото из официальных источников

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Метки: 
легкоатлетический манеж
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