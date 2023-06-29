Лыжероллерную трассу на «Кургане» реконструируют

Этим летом лыжероллерную трассу республиканского спорткомплекса «Курган» в Петрозаводске обновят. Здесь тренируются карельские лыжники, биатлонисты, ориентировщики и все любители лыж, отметили в минобразования и спорта Карелии.

Протяженность трассы сейчас составляет 2,5 километра. Есть также петля «старой» лыжероллерки, но ее много лет не используют. На реконструкцию этой трассы из бюджета Карелии выделили деньги.

На участке в 1,5 километра уложат новый асфальт, обустроят обочины, увеличат ширину трассы до 4 метров.

Отремонтируют также проблемные участки нынешней трасс. Ее асфальтовое покрытие пострадало после зимнего сезона. Таким образом, лыжероллерный круг увеличится до 4 километров. // фото: минобразования и спорта Карелии