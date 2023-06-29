Бывший футболист «Зенита» стал священником

37-летний Юрий Роденков, бывший нападающий футбольного клуба «Зенит», стал священником после долгой учебы и жизни в монастыре. Сегодня его зовут отец Георгий. За плечами у него головокружительная карьера футболиста, Премьер-лига, игра в «Зените» плечом к плечу с Аршавиным и Дзюбой.

Юрий Роденков начинал в футбольной школе «Смена», где занимался с 7 лет, после чего перешел в школу «Динамо», которую в итоге и окончил. В 2004 году выступал за «Зенит-2», бывший дочерний клуб основной команды, игравший во Втором дивизионе, где сыграл больше всех игр в сезоне. В 2005 и 2006 году провел за дублирующий состав «Зенита» 39 матчей, в которых забил 5 мячей.

В 2007 году прошел два предсезонных сбора с основной командой под руководством Дика Адвоката, но по обоюдному согласию с клубом был отдан в аренду на год в нальчикский «Спартак», за который сыграл 27 игр и забил 2 гола. Выступал за молодежную сборную России, за которую провел 8 матчей. В возрасте 29 лет объявил о завершении карьеры футболиста.

Юрий Роденков поступил в Воронежскую духовную семинарию, затем какое-то время жил в монастыре. Сейчас он штатный диакон храма в Невском районе Петербурга.

Отец Георгий не забывает о футболе, тренирует детскую команду.

Также Юрий Роденков - активный участник различных благотворительных мероприятий. Помогает собирать деньги на лечение больных детей. // Фото: страница Юрия Роденкова в ВК.