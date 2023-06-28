Дорожки на стадионе «Юность» после реконструкции пообещали переделать

Легкоатлетические дорожки на стадионе «Юность» в центре столицы Карелии переделают.

Спортивная школа №7 заключила контракт с ООО «Спорт-Арена» на ремонт участков легкоатлетического покрытия. Работы должны начаться на этой неделе. Завершить ремонт планируют к концу июля, сообщили в мэрии.



Также спортивная школа получила лицензию на стадион по четвертой категории Российского футбольного союза. Это даст возможность участвовать в юношеской футбольной лиге.

Напомним, стадион реконструировали в 2021-2022 годах, работы проводила волгоградская компания ООО «Спорт Инжиниринг». Модернизация сопровождалась скандальным увольнением директора спортивной школы Дениса Семенова. К качеству дорожек возникли вопросы. От подрядчика потребовали устранить недостатки, но работы не были проведены. В итоге с фирмой разорвали договор, часть работ не оплатили, компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков.