«Юность» без конца. Стадион представляет угрозу для здоровья

Текст и фото: Антонитна Кябелева

В марте 2023 года директор петрозаводской спортивной школы № 7 Дмитрий Третьяков подписал документ об одностороннем отказе от исполнения обязательств по контракту, заключенному в конце 2020 года с ООО «Спорт Инжиниринг». Речь идет о благоустройстве футбольного поля стадиона «Юность». Подрядная организация, с которой так долго не желала расставаться петрозаводская администрация, попала в «черный список».

Мы попытались разобраться, почему городская власть так долго закрывала глаза на проблемы с подрядчиком, и удалось ли компании из Волгоградской области выйти «сухой из воды».

Аукцион по благоустройству стадиона «Юность» в конце 2020 года выиграла компания из Волгоградской области ООО «Спорт Инжиниринг». Она снизила первоначальную сумму контракта на 11,5 миллиона рублей, согласившись выполнить работы за 46 с небольшим миллионов рублей.

Благоустройство стадиона «Юность», согласно заключенному контакту, должно было завершиться не позднее 20 сентября 2021 года.

Однако реконструкция петрозаводского стадиона серьезно затянулась. В августе 2021 года мэрия расторгла контракт с директором детско-юношеской футбольной школы Петрозаводска Денисом Семеновым. Официально причины увольнения директора спортивной школы № 7 в администрации Петрозаводска тогда не объяснили.

Подробности взаимоотношений Дениса Семенова и городских чиновников стали известны во время судебного процесса, когда он пытался восстановиться в должности директора. Семенов рассказал в суде, что просто добивался от подрядной организации качественного выполнения работ при реконструкции стадиона «Юность». В конфликтной ситуации чиновники петрозаводской мэрии почему-то встали на сторону коммерческой фирмы «Спорт Инжиниринг», которая так и не выполнила условия контракта. Вместо того чтобы разорвать контракт с подрядчиком, который в срок не исполнил свои обязательства, решили избавиться от директора, строго контролирующего использование бюджетных средств. Суд Семенов проиграл, и на должность директора был назначен Дмитрий Третьяков.

Работы по благоустройству стадиона продлили до августа 2022 года. Такое решение было принято Арбитражным судом Карелии по иску ООО «Спорт Инжиниринг». В сентябре 2022 года тренировки на стадионе «Юность» были возобновлены. Казалось бы, долгая эпопея с реконструкцией стадиона благополучно завершилась. Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что хоть работы и затянулись, но в качестве они не потеряли.

Однако скоро выяснилось, что в мэрии радовались рано, а на обновленном стадионе все далеко не так благополучно, как это хотели представить. Была проведена экспертиза сделанных работ, которая выявила грубые нарушения технологии при укладке искусственного покрытия и беговых легкоатлетических дорожек. В частности, на легкоатлетических дорожках имеются участки, расположенные ниже водоприемных лотков, а искусственное покрытие на некоторых участках имеет только верхний слой. Эксперты пришли к выводу, что это может привести к травмам спортсменов. Другими словами, город не просто потерял в качестве, но проведенное благоустройство представляет угрозу для здоровья спортсменов.

Попытки заставить ООО «Спорт Инжиниринг» исправить недоделки результата не дали. В этой ситуации Дмитрий Третьяков подписал документ о расторжении контракта.

6 апреля 2023 года ООО «Спорт Инжиниринг» было включено в реестр недобросовестных поставщиков. Предположительно в реестре компания пробудет до апреля 2025 года.

Реестр недобросовестных поставщиков – это «черный список» ненадежных компаний, которые допустили серьезные нарушения при исполнении контрактов. Как правило, такие компании не допускаются к участию в государственных закупках.

В петрозаводской администрации пояснили, что в рамках контракта оплатили компании «Спорт Инжиниринг» только те работы, к которым не было претензий.

Это устройство основного футбольного поля, установка металлического ограждения по периметру спортивного объекта. Также частично оплачены работы по организации ливневой канализация спортивного ядра, устройству сектора прыжков в длину, заплатили за асфальтобетонное основание беговых дорожек и железобетонные монолитные конструкции.

Всего волгоградской компании было перечислено 23,73 миллиона рублей. Это чуть больше половины общей суммы контракта.

В мэрии пояснили, что оставшиеся в рамках расторгнутого контракта средства пойдут на устранение выявленных проблем. Если останутся деньги, а в городской администрации дали понять, что они останутся, то их используют на развитие стадиона «Юность» или другие спортивные объекты.

Понятно, что вновь придется проводить аукцион и выбирать подрядчика, который бы «довел до ума» многострадальный стадион «Юность».

Возможно, все могло бы сложиться по-другому, если бы чиновники городской администрации своевременно прислушались к мнению Дениса Семенова, который требовал от подрядчика проводить работы в соответствии с контрактом. Но в петрозаводской администрации тогда предпочли обвинить его в отсутствии «коммуникативных навыков» и избавиться от требовательного директора.