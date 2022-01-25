Прокурор считает незаконным скандальное увольнение директора школы

Текст и фото: Антонина Кябелева

25 января 2022 года в Петрозаводском городском суде завершилось рассмотрение иска бывшего директора спортивной школы № 7 Дениса Семенова к администрации Петрозаводска. Семенов просил восстановить его на работе, выплатить средний заработок за время вынужденных прогулов и компенсировать моральный вред в сумме 300 тысяч рублей.

Позиция участвовавшего в деле прокурора Алексея Елисеева и выводы, к которым пришла судья Виктория Полякова, оказались диаметрально противоположными.

Семенов был уволен с должности директора футбольной школы в августе 2021 года. В мэрии карельской столицы официально не объяснили причины увольнения руководителя детско-юношеской футбольной школы Петрозаводска, которая в последние годы добилась заметных успехов.

Достаточно сказать, что в 2019 году Российский футбольный союз присвоил школе статус Детского футбольного центра, что позволило привлечь на его развитие 10 миллионов рублей.

Денис Семенов договорился со спортивным интернатом «Чертаново» и академией «Зенит» на просмотр и отбор спортсменов. Он сумел организовать в Петрозаводске проживание и тренировки талантливых ребят из карельских районов.

За несколько лет Семенову удалось осуществить настоящий прорыв в продвижении детско-юношеского футбола. Неудивительно, что его увольнение вызвало серьезный общественный резонанс. Родители юных спортсменов отчаянно борются за возвращение бывшего директора. Они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, направили письма в республиканскую прокуратуру, главе РК Артуру Парфенчикову, депутату Госдумы РФ Валентине Пивненко с просьбой восстановить Семенова в должности руководителя спортшколы. Однако услышаны они не были.

Городская власть при увольнении руководителя спортивной школы воспользовалась тем, что в Трудовом кодексе РФ допускается расторжение в одностороннем порядке договора с руководителем муниципальной организации, так сказать, без объяснения причины. Администрация Петрозаводска не раз этим правом пользовалась, увольняя руководителей, которые переставали устраивать чиновников. Достаточно вспомнить кадровую чехарду в ПМУП «Городской транспорт».

Как правило руководители, с которыми муниципальная власть расторгла трудовые отношения, в суд не обращаются. Но на этот раз успехи уволенного директора были слишком очевидны, причины увольнения крайне сомнительны, а общественная поддержка столь велика, что Денис Семенов решил попробовать отстоять свои права в суде.

Роман Масалев, представляющий в суде интересы бывшего директора, напомнил о существовании постановления Конституционного суда РФ, в котором указывается на определенные ограничения при принятии решения об увольнении руководителя. В частности, собственник организации, в нашем случае администрация Петрозаводска, принимая решение об увольнении, обязана была принять во внимание законные интересы спортивной школы. А они явно пострадали.

Возмущение общественности Петрозаводска вызвало то, что увольнение Семенова было связано с тем, что он пытался добиться от подрядной организации качественного выполнения работ при реконструкции стадиона «Юность». В конфликтной ситуации чиновники петрозаводской мэрии почему-то встали на сторону коммерческой фирмы «Спорт Инжиниринг», которая так и не выполнила условия контракта. Вместо того чтобы разорвать контракт с подрядчиком, который в срок не исполнил свои обязательства, решили избавиться от директора, строго контролирующего использование бюджетных средств.

Во время судебных заседаний со стороны представителя ответчика не прозвучало убедительных претензий к работе Дениса Семенова. Вряд ли можно всерьез рассматривать слова представителя городской администрации об отсутствии у Семенова «коммуникативных навыков». А ссылки на то, что бывший директор оказался «бескомпромиссным» при решении финансово-хозяйственных вопросов, скорее относится к достоинствам истца, чем к его недостаткам.

Денис Семенов до сих пор убежден, что его уволили за то, что он отказался выполнять незаконные требования чиновников администрации, связанные с реконструкцией стадиона «Юность». Речь идет о замене одного строительного материала на другой, менее качественный, о предусмотренной контрактом откачке грунтовых вод со дна котлована, о грамотном обустройстве кабеля под спортивными дорожками. «Это было нарушение существенных условий контракта», - рассказал журналисту нашего издания Семенов. Он не считает, что между ним и представителями администрации возник конфликт.

«Нет никакого конфликта. В случае моего восстановления я буду требовать все делать по закону, так же, как и требовал до этого»,

- сказал он.

Выступая в суде, прокурор Елисеев отметил, что администрацией Петрозаводска не было представлено доказательств об отсутствии у Семенова деловых качеств и «коммуникативных навыков». Одновременно в материалах дела есть три благодарственных письма Семенову от мэра города за активную общественную деятельность и работу.

Прокурор напомнил, что свидетель Наталья Фофанова, возглавляющая в мэрии отдел физической культуры, увольнение Семенова объяснила тем, что во время совещаний он «слишком резко отстаивает свою позицию, повышает голос, требует финансирования учреждения, вступает в спор с вышестоящими руководителями».

«Пояснила, что повышение голоса на совещаниях допустимо только для руководства»,

- заметил прокурор.

Алексей Елисеев пришел к выводу, что, уволив директора школы при данных обстоятельствах, работодатель злоупотребил своим правом. По словам прокурора, администрация Петрозаводска не имела права «беспричинно и по надуманным основаниям» увольнять Семенова. Прокурор пришел к выводу, что Семенова необходимо восстановить на работе, выплатить зарплату за время вынужденного прогула и частично возместить моральный вред.

Денис Семенов повторил, что основной причиной увольнения считает невыполнение «незаконных поручений, выдаваемых в рамках благоустройства стадиона «Юность».

Роман Масалев добавил, что решение об увольнении Семенова глава Петрозаводска принял «исключительно по личным мотивам».

«Семенов стал попросту неудобен для администрации Петрозаводского городского округа6 и его решили уволить»,

- сказал представитель истца.

Масалев считает, что, если бы директор школы пошел на поводу у чиновников администрации, то вскоре он мог бы стать фигурантам уголовного дела, связанного с халатностью или нецелевым расходованием бюджетных средств.

Представитель администрации Петрозаводска настаивала на том, что увольнение Семенова связано с тем, что у него отсутствуют деловые качества. «Никакой дискриминации в сфере труда администрация не допустила», - сказала она.

Судья Виктория Полякова отказала Денису Семенову в удовлетворении иска, как говорится, в полном объеме. Согласно решению суда, бывший директор школы не имеет права на восстановление на прежней работе. После завершения заседания Семенов сказал, что, скорее всего, обжалует решение суда.

При наблюдении за этим судебным процессом невольно закрадываются крамольные мысли, объясняющие, почему в Карелии так туго идет строительство социальных объектов. Когда самыми востребованными «деловыми качествами» становятся не принципиальность и честность, а слепое следование сомнительным указаниям чиновников, то нелепо ждать возведения качественных и адекватных по цене стадионов, школ, детских садиков, ФОКов. Печально, что и мэр Петрозаводска Владимир Любарский продолжил «линию», давно ставшую для республики губительной.