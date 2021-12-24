Родители юных футболистов записали обращение к президенту

Родители воспитанников Спортивной школы № 7 записали видеообращение к президенту. Они просят восстановить в должности бывшего директора Дениса Семенова, которого уволили из-за истории с реконструкцией стадиона «Юность».

Директор школы не пошел на поводу у подрядчика и отказался согласовывать изменения в проекте. По словам Дениса Семенова, все эти изменения подрядчик хотел внести только для того, чтобы сэкономить — за счет качества работ.

«На совещании я доложил, что либо они выполняют работы на тех условиях, на которых заключен контракт, либо контракт необходимо с ними разрывать. Потому что это федеральные деньги — и спрос за качественное и правильное их использование тоже будет соответствующий. После этого мне вручили распоряжение об увольнении»,

— рассказал педагог «Нике Плюс».

Результат — дети до сих пор остаются без стадиона, а школой, которая готовит футболистов, руководит человек, далекий от профессионального футбола.

«Будет беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник. И вот назначение директором человека, который немножко не в теме футбола, и особенно детского футбола, он на пользу не идет — ни футболу, и ничему»,

— уверены родители.