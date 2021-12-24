Трассу «Фонтаны» собираются продлить до ТИЗ «Усадьба»

Увеличить протяженность лыжной трассы «Фонтаны» предложил мэр карельской столицы. Он считает, что ее можно вывести до Половинного озера и замкнуть в ТИЗ «Усадьба».

Владимир Любарский уточнил, что речь не идет о продлении лыжни прямо сейчас, но о подобной перспективе нужно думать.

Он рассказал, что в данный момент на «Фонтанах» уже уложили усиленный электрокабель, меняют перегоревшие фонари. Так как ручьи за развилкой еще не замерзли, техника пока не может пройти до самих фонтанов. Поэтому пока лыжню прокладывают до развилки, то есть на первых 2,5 километрах.

Деньги на проект благоустройства «Фонтанов» уже выделило Минспорта Карелии, это больше миллиона рублей. До окончания зимы объявят аукцион, чтобы найти подрядчика.

И проектирование, и благоустройство проведут поэтапно: сначала до развилки, потом до первого фонтана, затем до второго фонтана.