В субботу в Петрозаводске будут активно искать пьяных водителей

В Петрозаводске 25 декабря пройдет очередной рейд. В Госавтоинспекции рассказали, что будут искать нетрезвых автомобилистов, чтобы предупредить аварии с их участием и нарушения ПДД.

Во время мероприятия «Контроль трезвости» водителей станут останавливать автоинспекторы, в ГИБДД попросили отнестись к этому с пониманием.

За неполный год в карельской столице 9 ДТП произошло с участием пьяных водителей, 14 человек в этих авариях получили травмы. // Фото: источник