24 декабря 2021, 18:09
В субботу в Петрозаводске будут активно искать пьяных водителей
Автомобилистов станут останавливать на дорогах во время рейда «Контроль трезвости»
В Петрозаводске 25 декабря пройдет очередной рейд. В Госавтоинспекции рассказали, что будут искать нетрезвых автомобилистов, чтобы предупредить аварии с их участием и нарушения ПДД.
Во время мероприятия «Контроль трезвости» водителей станут останавливать автоинспекторы, в ГИБДД попросили отнестись к этому с пониманием.
За неполный год в карельской столице 9 ДТП произошло с участием пьяных водителей, 14 человек в этих авариях получили травмы. // Фото: источник