Схема движения в центре Петрозаводска изменится на один день

О временных ограничениях для транспорта в Петрозаводске сообщила мэрия. Их введут в январе, но схема движения изменится всего на один день.

Действовать ограничения будут на двух участках около железнодорожного вокзала 9 января следующего года.

В частности, с 8:00 до 21:00 нельзя будет останавливаться на площади Гагарина напротив железнодорожного вокзала. На этот же период запретят и стоянку вдоль дома № 2 от пересечения с улицей Шотмана. // Фото: 62info.ru