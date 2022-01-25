25 января 2022, 20:26
Священник призвал поддерживать друг друга в трудные времена
20 января прошло чествование настоятеля Александро-Невского кафедрального собора протоиерея Иоанна Тереняка
Настоятеля собора Александра Невского протоиерея Иоанна Тереняка поздравили с днем тезоименитства и 65-летием со дня рождения.
У каждого, кто приходит в храм, своя история духовной жизни, свой путь к вере. Отец Иоанн из тех батюшек, кто всегда найдет слова поддержки, утешения, даст мудрый совет, - так говорят сами прихожане.
«У каждого в этой жизни свое послушание. Кто-то учит своих детей праведности веры, пониманию вечности и тех временных удовольствий, которые навязывает нам суета мира сего»,
- сказал О. Иоанн.