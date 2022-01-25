Мэрия перечислила улицы, с которых ночью вывезут снег

В ночь на 26 января в Петрозаводске продолжат вывозить снег. Техника будет работать на Голиковке, Зареке, Древлянке, Кукковке, в центре и Октябрьском районе, сообщили в администрации столицы Карелии.

Снег продолжат вывозить с улицы Правды, улицы Фролова, Октябрьского проспекта, набережной Варкауса и Лососинского шоссе. Также снег собираются убирать на Герцена.

С начала зимы с городских улиц вывезли порядка 62 тысяч тонн снега. (фото vk.com)