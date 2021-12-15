​Вечная “Юность”. Благоустройство стадиона продлили на год

Текст: Георгий Чентемиров

Работы по благоустройству стадиона “Юность” в Петрозаводске продлили до конца августа 2022 года. Такое решение принял Арбитражный суд Карелии по иску подрядчика — компании “Спорт-Инжиниринг”. Скандальный проект, уже приведший к увольнению директора спортивной школы № 7, затянулся почти на год: сдать стадион должны были 20 сентября 2021 года. Но, похоже, это многих устраивает. Почему?

О решении суда сообщила председатель комитета социального развития мэрии Наталья Кармазина. Она выступала с докладом на заседании парламентского комитета по образовании, культуре и спорту. Как выяснилось, параллельно шло судебное заседание по иску подрядчика.

— Буквально три минуты назад было вынесено судебное решение, Арбитражный суд продлил срок реализации нашего контракта, — сказала Кармазина.

— Поздравляем, — с улыбкой прокомментировала это событие председатель парламентского комитета Галина Гореликова.

— Спасибо, — ответила Кармазина.

Этот эпизод вызвал недоумение у депутата Эмилии Слабуновой.

— А кого и с чем нужно поздравлять? — спросила депутат.

— Продлены сроки, значит, успеют в срок реализовать. Контрактные деньги не пропадают, — объяснила Гореликова.

“Если вдруг какие-то будут не предприняты мероприятия в угоду какой-то скорости и срокам, качество может пострадать",

— резюмировала председатель парламентского комитета, представитель партии "Единая Россия".

Интересная мысль, которую могут брать на вооружение все работающие в Карелии подрядчики: это мы не сроки срываем, а о качестве заботимся!

Эмилия Слабунова продолжила расспрашивать Наталью Кармазину. Она поинтересовалась, почему с подрядчиком не расторгнут контракт, выставлены ли ему пени и штрафы?

— Я посмотрела заключение ремонтно-строительного управления, в большом количестве выявлены нарушения. Почему, вообще, встал вопрос о продлении отношений с этим подрядчиком? — спросила депутат.

Чиновница отреагировала неожиданно: она увидела в этих вопросах намек на противозаконные действия.

"Почему вы считаете, что изначально здесь есть какие-то моменты, я не буду озвучивать в публичное пространство… Это достаточно резкое заявление!"

— заявила Кармазина, хотя никаких заявлений Слабунова не делала.

По существу дела Кармазина объяснила, что вмешался длительный процесс передачи земельного участка, а также обустройство подпорной стенки, которое изначально не планировалось. Дополнительные работы согласовывали, это занимало определенное время. Наконец, сказалась и ранняя зима; она, впрочем, наступила гораздо позднее 20 сентября, когда работы на стадионе должен были уже завершиться.

А менять исполнителя не стали, потому что это долго и рискованно.

— Это опять конкурсные процедуры, и мы не уверены, что подрядчик выйдет более удачный, — сообщила Наталья Кармазина.

“Подрядчик выступил с инициативой [продлить контракт]. Мы считаем, что закончить работу должен именно этот подрядчик. И суд встал на нашу сторону, заметьте",

— сказала представитель мэрии.

Интересно, о какой “стороне” говорила Кармазина, если учесть, что иск о продлении контракта подавали предприниматели, а мэрия выступала в качестве ответчика. И если суд удовлетворил иск подрядчика, то какая сторона тут "наша"? Я сейчас этот вопрос задаю от имени горожан, налогоплательщиков, за чей счет и идет весь этот "банкет". И на чьей же "стороне" тогда администрация города, которую мы с вами нанимаем как раз для того, чтобы она представляла и осуществляла наши интересы?..

— Хорошо, что администрация принимает такие меры, чтобы работы выполнялись качественно, — похвалила чиновников председатель парламентского комитета Галина Гореликова. И на какой она "стороне", остается только гадать...

В этом можно усмотреть некую злую иронию, но главный борец за качественное выполнение работ на “Юности”, вообще-то, был уволен. Это бывший директор спортшколы Денис Семенов. Именно он донимал руководителей “Спорт-инжиниринга”, требуя неукоснительного соблюдения условий контракта. Его уволили спустя два дня после того, как гендиректор подрядчика заявила:

“Пока вас не уберут, работы производиться не будут!”

И его убрали.

Против увольнения Семенова выступали родители воспитанников спортшколы и даже Российский футбольный союз, но делу это не помогло. Наверное, именно потому, что он как раз, в отличие от мэрии, находился на правильной стороне. // Фото: Губернiя Daily