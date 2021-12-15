Юные спортсмены из Сортавалы получили новое оборудование

Для отделений лыжного двоеборья, конькобежного спорта, лыжного двоеборья и академической гребли Сортавальской СШОР приобрели комплекты нового оборудования. Это коньки, беговые лыжи и профессиональные комбинезоны, сообщили в Минспорта Карелии.

Конькобежцы уже выступили в новой форме в Вологде, на всероссийских соревнованиях.

В спортшколу также доставили пять тренировочных лодок для гребцов. Все оборудование приобрели в рамках нацпроекта «Демография». // Фото: источник