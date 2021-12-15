Кот Сергея Родина подтвердил, что тот сам шьет паруса

Председатель Федерации авиамодельного спорта Карелии Сергей Родин занимается моделированием самолетов и кораблей более 40 лет.

Собрать корабль – дело непростое. Требуются знания многих технических отраслей, умение работать разными инструментами, изучение истории. Домочадцы так привыкли к увлечению Сергея морской стихией, что даже кот стал Матроскиным: то и дело вставит свой совет по сборке судна.

Почему матросы раздевались до гола, отправляясь на берег, и как собраться с силами в моменты отчаяния – смотрите наше видео.

Часть II. (Часть I здесь).