15 декабря 2021, 06:14
Кот Сергея Родина подтвердил, что тот сам шьет паруса
Петрозаводский судомоделист забил восемь тысяч гвоздей при изготовлении стендового корабля начала XIX века
Председатель Федерации авиамодельного спорта Карелии Сергей Родин занимается моделированием самолетов и кораблей более 40 лет.
Собрать корабль – дело непростое. Требуются знания многих технических отраслей, умение работать разными инструментами, изучение истории. Домочадцы так привыкли к увлечению Сергея морской стихией, что даже кот стал Матроскиным: то и дело вставит свой совет по сборке судна.
Почему матросы раздевались до гола, отправляясь на берег, и как собраться с силами в моменты отчаяния – смотрите наше видео.
Часть II. (Часть I здесь).