Сергей Родин: «Нашлось место для телевизора, найдется и для самолета»

В доме Сергея Родина настоящий авиапарк. Здесь модели самых разных самолетов, и почти все сделаны своими руками. Дерево, пластик, фанера, стеклопластик и даже потолочная плитка — в ход пущены все подручные материалы. При этом Родин предупреждает: вид спорта отнюдь не дешевый.

Председатель Федерации авиамодельного спорта Карелии человек увлеченный и при этом хорошо технически подкован: не каждый железный конь взмахнув крылами устремится в небеса. Только ювелирный расчет, точность рук, ну, и муза, конечно.

Есть в доме и стендовые модели, они особенно дороги мастеру. С них Сергей пылинки сдувает в буквальном смысле.

Тема I мировой войны сильно интересует авиамоделиста. На изготовление немецкого самолета этого исторического периода у него ушло 17 лет!

Часть I.