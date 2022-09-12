Тренировки на стадионе «Юность» в Петрозаводске возобновились

Тренировки воспитанников спортивной школы № 7 в Петрозаводске снова проходят на стадионе «Юность». Масштабная реконструкция спортивного объекта завершилась, заявил мэр Владимир Любарский.

Обновили покрытие легкоатлетических дорожек и основного футбольного поля, оборудовали подпорную стенку с местом под трибуны, подходы с лестницами и пандусами, установили мячеуловители.

В 2020 году на реконструкцию стадиона выделили средства по нацпроекту. Однако работы затянулись, были проблемы с дренажной системой, укладкой покрытия. В итоге «Юность» сдали позднее, чем планировали. Работы продолжались дольше практически в два раза. По словам мэра, в качестве при этом не потеряли.

Спортшкола № 7 собирается лицензировать стадион по четвертой категории РФС. чтобы участвовать в юношеской футбольной лиге.

Вокруг «Юности» скоро благоустроят прилегающую территорию и установят трибуны. // Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте