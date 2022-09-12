Легкоатлеты из Петрозаводска взяли медали первенства России

В Адлере продолжается первенство России по эстафетному бегу среди юниоров до 20 лет. Успешно выступают на юге страны наши земляки, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

11 сентября команда карельских легкоатлетов заняла третье место в эстафете 4х110 метров с барьерами. Наши спортсмены показали результат 1:07.46.

В составе сборной Карелии выступали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №3 Петрозаводска Кирилл Лайтинен, Евгений Репкин, Владимир Бутенко и Роман Москаленко. Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»