11 сентября 2022, 10:35
Спорт

Всероссийский день бега пройдет в Карелии

Стала известна программа «Кросса Нации»

Традиционный «Кросс Нации» пройдет в следующую субботу в Карелии.  Всероссийский день бега состоится 17 сентября во всех районах республики, сообщили в Минспорта РК.

Самые масштабные мероприятия будут в Петрозаводске. В частности, на набережной Онежского озера впервые пройдет массовый забег.

Программу мероприятия опубликовали в официальном паблике Минспорта Карелии ВКонтакте. «Кросс Нации» стартует в 09:00.

// Фото: pxhere.com

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
кросс нации
бег