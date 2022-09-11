Всероссийский день бега пройдет в Карелии

Традиционный «Кросс Нации» пройдет в следующую субботу в Карелии. Всероссийский день бега состоится 17 сентября во всех районах республики, сообщили в Минспорта РК.

Самые масштабные мероприятия будут в Петрозаводске. В частности, на набережной Онежского озера впервые пройдет массовый забег.

Программу мероприятия опубликовали в официальном паблике Минспорта Карелии ВКонтакте. «Кросс Нации» стартует в 09:00.

// Фото: pxhere.com